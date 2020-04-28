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Türkiye

THY, uçuş durdurma kararını 28 Mayıs'a kadar uzattı

Türk Hava Yolları, yeni tip kornavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş durdurma kararını 28 Mayıs'a kadar uzattı.

Mehmet Ali Derdiyok   | 28.04.2020
THY, uçuş durdurma kararını 28 Mayıs'a kadar uzattı

İstanbul

THY, yeni tip kornavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş durdurma kararını 28 Mayıs'a kadar uzattı.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Biliyoruz zor ama bu mücadeleyi kazanmak için hep beraber biraz daha sabretmemiz lazım. Maalesef, iç ve dış hat tarifeli seferlerimizi 28 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

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