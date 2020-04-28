THY, uçuş durdurma kararını 28 Mayıs'a kadar uzattı
Türk Hava Yolları, yeni tip kornavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş durdurma kararını 28 Mayıs'a kadar uzattı.
İstanbul
THY, yeni tip kornavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş durdurma kararını 28 Mayıs'a kadar uzattı.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Biliyoruz zor ama bu mücadeleyi kazanmak için hep beraber biraz daha sabretmemiz lazım. Maalesef, iç ve dış hat tarifeli seferlerimizi 28 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.