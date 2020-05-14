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Türkiye

THY uçağı, 79 yolcusuyla New York'a hareket etti

Ülkesine gitmek için başvuru yapan bazı ABD'liler ile oturum izni bulunan Türk vatandaşlarından oluşan yolcular için İstanbul Havalimanı'ndan sefer icra edildi.

İzzet Taşkıran,Kenan Irtak   | 14.05.2020
THY uçağı, 79 yolcusuyla New York'a hareket etti

İstanbul

Ülkesine gitmek üzere başvuru yapan bazı ABD'liler ile oturum izni bulunan Türk vatandaşlarından oluşan yolcular, Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçağıyla New York'a hareket etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de dış hat uçuşlarının durdurulmasının ardından bazı ülkelere tahliye uçuşları devam ediyor.

Bu kapsamda daha önce ülkelerine gitmek üzere başvuran ve Türkiye'de bulunan ABD'lilerle, Amerika'da oturum iznine sahip Türklerden oluşan toplam 79 yolcu için bugün sefer düzenlendi.

THY uçağı, yolcularıyla İstanbul Havalimanı'ndan saat 15.05'te ABD'nin New York kentine hareket etti. THY uçağının ABD'de bulunan bazı Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmek için dönüş seferi de yapacağı öğrenildi.

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