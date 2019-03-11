'THY satılıyor haberleri gerçek değil'
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.
Istanbul
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, bugün bazı sosyal medya ve haber sitelerinde yer alan haberlere ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:
"Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu asılsız paylaşımlar ile ilgili hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.