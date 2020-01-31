THY, koronavirüs nedeniyle Çin seferlerini 9 Şubat'a kadar durdurdu
Türk Hava Yolları Çin'in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenledikleri seferleri 9 Şubat’a kadar durdurduklarını bildirdi.
İstanbul
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Çin'de Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenledikleri seferleri 9 Şubat’a kadar durdurduklarını bildirdi.
Üstün, açıklamasında "Koronavirüsü kaynaklı durumu ve son gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoritelerle değerlendirmek için; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat’a kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.