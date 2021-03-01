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Türkiye

THY, günlük ortalama 608 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü

Türk Hava Yolları (THY), 22-28 Şubat tarihleri arasında günlük ortalama 608 uçuşla Avrupa'da liderliğini korudu.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 01.03.2021
THY, günlük ortalama 608 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü

İstanbul

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 22-28 Şubat arasındaki uçuş trafiği raporunu göre THY, günlük ortalama 608 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 357 günlük uçuşla Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 257 uçuşla Wıderde, 4. sırasında 256 uçuşla Pegasus Hava Yolları, 5. sırasında 251 uçuşla KLM, 6. sırasında 222 uçuşla Lufthansa yer aldı.

Raporda, günlük uçuş sayılarında genel olarak net bir artış gözlemlendiği ancak uçuşların 2019 yılına göre yüzde 65,6 azaldığı kaydedildi.


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