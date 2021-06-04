Euro
10.53
Dolar
8.65
BIST 100
1,432.93
Altın
1,889.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

THY günlük 863 uçuşla son 15 ayın rekorunu kırdı

Türk Hava Yolları (THY), bugün düzenlenen 863 uçuşla son 15 ayın rekorunu kırdı.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 04.06.2021
THY günlük 863 uçuşla son 15 ayın rekorunu kırdı

İstanbul

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından hazırlanan uçuş trafiği raporuna göre, THY, bugün günlük 863 uçuş sayısıyla Avrupa'da en fazla sefer yapan havayolu şirketi unvanını korudu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevincimize ortak olur musunuz? Bugün günlük 863 sefer ile son 15 ayın rekorunu kırıyoruz. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" ifadelerini kullandı.







Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 30 milyon 138 bin 368'e ulaştı
Türkiye'de 6 bin 169 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 595 kişi hayatını kaybetti
Almanya Türkiye'yi Kovid-19 'yüksek riskli' bölgeler listesinden çıkardı
AB, Kovid-19 aşı teklifini Dünya Ticaret Örgütü'ne sundu

Benzer haberler

THY günlük 863 uçuşla son 15 ayın rekorunu kırdı

THY günlük 863 uçuşla son 15 ayın rekorunu kırdı

THY 8 ülkeden Türkiye'ye gelenlerin 14 gün süreyle karantinaya alınacağını duyurdu

İstanbul Havalimanı ve THY, Avrupa'da zirveyi bırakmıyor

19 Mayıs'a özel 'Tarihi Forma' gökyüzüyle buluştu

19 Mayıs'a özel 'Tarihi Forma' gökyüzüyle buluştu
THY günlük 729 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürdü

THY günlük 729 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürdü
THY'nin uçak içi ürün ve hizmetlerine 'Travel Plus'tan 4 kategoride ödül

THY'nin uçak içi ürün ve hizmetlerine 'Travel Plus'tan 4 kategoride ödül