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Türkiye

THY’den dış hat seferlerinde yeni planlama duyurusu

THY, bazı ülkelerin uluslararası seyahat kısıtlamalarında oluşan anlık değişikliklerin, pandemi öncesi planlanan seferlerin gerçekleştirilememesine ve uçuş planlamalarında zorunlu olarak son dakika değişikliklerine sebebiyet verdiğini belirtti.

İzzet Taşkıran   | 06.06.2020
THY’den dış hat seferlerinde yeni planlama duyurusu

İstanbul

Türk Hava Yollarının (THY), resmi Twitter hesabından "Sayın yolcularımızın dikkatine" başlığıyla yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Ülkelerin uluslararası seyahat kısıtlamalarındaki anlık değişiklikler, pandemi öncesi planlanmış seferlerin güncel durumda gerçekleştirilememesine ve uçuş planlamalarımızda zorunlu olarak son dakika değişikliklerine veya uçuş iptallerine sebebiyet vermektedir.

Değişiklik veya iptali gerçekleşen uçuşlarla ilgili bilgilendirmeler, iletişim kanallarımızdan ve SMS yoluyla yapılacak olup yeni planlamalar en kısa sürede açıklanacaktır. Bilet değişim işlemlerinizi ücretsiz olarak web sitemiz, mobil uygulamamız ve çağrı merkezimiz aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz."




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