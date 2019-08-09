THY bayramda 1 milyon 250 bini aşkın yolcu taşıyacak
THY Genel Müdürü Ekşi "10-14 Ağustos tarihlerinde iç hatlarda yarım milyon, dış hatta 725 bin olmak üzere yaklaşık 1 milyon 250 binin üzerinde yolcumuzu misafir edeceğiz." dedi.
İstanbul
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'daki resmi hesabında Kurban Bayramı ve arife gününü kapsayan 10-14 Ağustos'ta 1 milyon 250 binin üzerinde yolcuyu ağırlayacaklarını bildirdi.
Ekşi, Twitter'daki resmi hesabında "Kurban Olayım" başlıklı ve Türk bayraklı tweetinde, 10-14 Ağustos tarihlerinde iç hatlarda yarım milyon, dış hatta 725 bin olmak üzere yaklaşık 1 milyon 250 binin üzerinde yolcuyu misafir edeceklerini belirterek, bayram boyunca 170 ilave sefer konulduğunu bildirdi.
Bilal Ekşi, yolcuların havalimanlarına biraz daha erken gelinmesi uyarısında da bulundu.
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