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'Thor' uyuşturucuya geçit vermiyor

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan narkotik dedektör köpeği "Thor", hassas burnuyla uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Ufuk Ertop   | 31.07.2019
'Thor' uyuşturucuya geçit vermiyor

Kırklareli

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan narkotik dedektör köpeği "Thor", hassas burnuyla uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Narkotik dedektör köpeği "Thor", Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, gösteri yaptı.

Polis ekipleri tarafından otomobilin bir bölgesine saklanan uyuşturucu maddeyi bulması için serbest bırakılan Thor, aracın etrafında gezdikten sonra uyuşturucu maddenin saklandığı yere geldiğinde tepki verdi.

Uyuşturucuyu kısa sürede bulan narkotik köpeğin yaptığı gösteriyi, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Emniyet Müdürü Erkin Adalar ve Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz da izledi.

Vali Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyuşturucu tacirleriyle güvenlik güçlerinin en iyi şekilde mücadele ettiklerini söyledi.

Narkotik dedektör köpeklerin uyuşturucuyla mücadelede önemli görevler üstlendiğini vurgulayan Bilgin, bazı zamanlarda kişi tarafından bulunması çok güç alanlara saklanan uyuşturucuyu köpeklerin kısa sürede bulabildiğini anlattı.

Kentte görev yapan narkotik köpeğinin operasyonlarda başarılı sonuçlar yakaladığını aktaran Bilgin, "Narkotik köpeğimizi izledik. Uyuşturucu hakikaten toplumumuzun son dönemde en önemli illeti. Artık doğal uyuşturucunun yanında sentetik uyuşturucu da ayrıca toplumumuzun önemli bir kanayan yarasıdır. Bu konuda halkımızın bilinçlendirilmesi, aile efratlarının evlatlarına sahip çıkması gerekiyor. Gençlerimizi eğitim yoluyla bu kötü alışkanlıklardan uzak tutmamız gerekiyor. Bunun dışında da suç ve suçluyla mücadele konusunda eğitimle çözemiyorsak, emniyet ve jandarma kanalıyla bununla mücadele etmek zorundayız." diye konuştu.

Bilgin, narkotik köpeği "Thor"un eğiticisinden köpek hakkında da bilgi aldı.

Emniyet Müdürü Erkin Adalar da "Thor"un kentte göreve başladığı günden bu yana 2 yılda katıldığı operasyonlarda 162.74 gram eroin, 3.4 gram kokain, 251.12 gram esrar, 21.15 gram metamfetamin, 213.14 gram bonzai ve 65 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirilmesini sağladığını bildirdi.

Vali Bilgin, daha sonra bölgedeki atış alanı, cephanelik binası ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Özel Harekat Şubesi, Bölge Trafik Denetleme Şubesi ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü binalarını gezdi.

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