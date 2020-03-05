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THK'den yeni İHA kursu

Türkiye'de amatör-sportif havacılık faaliyetleri yürüten Türk Hava Kurumu, sivil alanda kullanımın hızla artması üzerine 9-15 Mart'ta İnsansız Hava Aracı kursları düzenleyecek.

Arife Yıldız Ünal   | 05.03.2020
THK'den yeni İHA kursu

Ankara

THK Havacılık Eğitim Merkezleri ve THK Üniversitesinde devam eden kurslara toplumun her kesiminden yoğun talep gösteriliyor.

THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde 9-15 Mart'ta düzenlenecek kurs kapsamda, İHA pilotu olmak isteyenlere THK'nin alanında uzman eğitmenleri tarafından 36 saat teorik, 3 saat pratik eğitim verilecek.

THK Model Uçak Okulu Müdürü ve İHA Pilotu Mehmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından İHA kullanımı kurallarının belirlendiğini anımsatarak, kurum bünyesinde THK Havacılık Eğitim Merkezleri, uçuş okulları ile THK Üniversitesinin bu konuda yetkili olduğunu belirtti.

İlk olarak kolluk kuvvetlerine İHA eğitimi verdiklerini ifade eden Arslan, "Dört bölüme ayrılan programlarla 500 gram-4 kilogram ile 4-25 kilogram ağırlığındaki İHA'ları (İHA 0-1) kullanacak kişilere eğitim vereceğiz. Bu eğitim sonunda SHGM onaylı ticari pilot ve Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) sportif lisansına sahip olunacak. Bu iki lisansı aynı anda veren tek kurum THK." dedi.

Arslan, THK'nin Türkiye'nin Havacılık Federasyonu yükümlülüğünü taşıyan ve Dünya Hava Sporları Federasyonu (FAI) tarafından Milli Hava Sporları Yetkilisi (NAC) olarak kabul edilen tek havacılık kurumu kabul edildiğini söyledi.

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