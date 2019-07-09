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TFF'den başsağlığı mesajı

TFF, Hakkari'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu şehit olan 2 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Hüseyin Eroğul   | 09.07.2019
TFF'den başsağlığı mesajı

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Hakkari'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu şehit olan 2 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Hakkari'de hain terör saldırısı sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğunu, bir askerimizin yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerimize acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.


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