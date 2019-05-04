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Ters laleye jandarma koruması

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, yılın sadece 15 günü çiçek açan ters lalelerin yerinde korunması için bitkinin bulunduğu bölgede devriye görevi yapıyor.

İsmail Hakkı Demir   | 04.05.2019
Ters laleye jandarma koruması

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, yılın sadece 15 günü çiçek açan ters lalenin yerinde korunması için çiçeklerin bulunduğu bölgede devriye geziyor.

Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahalarında bulunan Engizek Dağları'ndaki ters laleleri korumak amacıyla bölgede görev aldı.

Yılın sadece 15 günü çiçek açan ters laleler, ilçe jandarma komutanlığına bağlı asayiş ve komando timlerince, sık sık kontrol devriye göreviyle takip ediliyor.

Jandarma ekipleri, lalelerin sökülerek bulundukları bölgeden başka yere götürülmesine izin vermiyor.

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