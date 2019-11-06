Euro
6.39
Dolar
5.76
BIST 100
100,620.00
Altın
1,485.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya’da düzenlenen THY Golf Open Turnuvası’nın basın toplantısında konuşuyor İçişleri Bakanı Soylu, Antalya’da “İl Göç İdaresi Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”nda konuşuyor "Peygamberimiz ve Aile" temalı "2019 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" etkinlikleri
logo
Türkiye

Terörle mücadele bünyesinde şube müdürlüğü kuruldu

Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında, Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı bünyesinde bir şube müdürlüğü kuruldu.

Hamdi Çelikbaş   | 06.11.2019
Terörle mücadele bünyesinde şube müdürlüğü kuruldu

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında, Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı bünyesinde bir şube müdürlüğü kuruldu.

12 şube müdürlüğü kapatıldı

Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında yer alan Trabzon Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve buna bağlı 6 şube müdürlüğü ile Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve bünyesindeki 6 şube müdürlüğü kapatıldı.

Bu arada Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki Emniyet Amirliği de İlçe Emniyet Müdürlüğüne dönüştürüldü.

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda değişiklik yapılmasına dair karar ile bazı kamu iktisadi teşebbüslerine ait kadro ve pozisyonların iptal ve ihdası hakkındaki karar da Resmi Gazete'de yer aldı.

Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu, İletişim Başkanlığı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesindeki bazı dolu ve boş kadrolarda değişiklik yapıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Elektrik İletim A.Ş, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğü, Türkiye Vagon Sanayi A.Ş, TCDD Taşımacılık A.Ş, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş, Et ve Süt Kurumu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Elektrik Üretim A.Ş'ye ait bazı kadro ve pozisyonların iptal ve ihdasına ilişkin de düzenleme yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Yeni dünya düzeninin ilk kilometre taşı: Barış Pınarı
Latin Amerika siyaseti nereye gidiyor?
Irak’taki protestolarda İran ve Haşdi Şabi’nin rolü
Almanya'da merkez partilerin çöküşü devam ediyor
Barış Pınarı'nın ortaya çıkardığı gerçekler

Benzer haberler

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Terörle mücadele bünyesinde şube müdürlüğü kuruldu

Çocuklara ihmal, istismar ve şiddet konularında farkındalık eğitimi verilecek

Terör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Terör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül
'2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' yayımlandı

'2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' yayımlandı
Rekabet Kurulu Başkanlığına Birol Küle atandı

Rekabet Kurulu Başkanlığına Birol Küle atandı