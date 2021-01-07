Teröristlerin oyununu bozan koordinasyon
Terör örgütü PKK/YPG'nin, Türkiye ile Rusya arasında Suriye'nin kuzeyinde başarıyla devam eden koordinasyonu bozmaya yönelik oyunu, Mehmetçiğin dikkati sayesinde bozuldu.
Ankara
Terör örgütü PKK/YPG'nin, Türkiye ile Rusya arasında Suriye'nin kuzeyinde başarıyla devam eden koordinasyonu bozmaya yönelik oyunu, Mehmetçiğin dikkati sayesinde bozuldu.
Barış Pınarı bölgesinde sağlanan huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun dikkat çekici detayları ortaya çıktı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Tel Tamir yakınlarından terör örgütü PKK/YPG üyelerince havan atışlarıyla saldırı gerçekleştirildi.
Saldırının daha önce bölgedeki Rus askerlerince kullanılan üs bölgesinden yapıldığının tespiti üzerine, Rus yetkililerle koordinasyon sağlandı.
Terör örgütünün, Türkiye ile Rusya arasında bölgedeki koordinasyonu bozmaya yönelik söz konusu eylemi gerçekleştirdiğinin belirlenmesi üzerine bölge, ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı.
Atışların sonunda teröristlerin havan mevzileri imha edildi, 5 terörist etkisiz hale getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.