Euro
8.99
Dolar
7.32
BIST 100
1,512.87
Altın
1,916.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Teröristlerin oyununu bozan koordinasyon

Terör örgütü PKK/YPG'nin, Türkiye ile Rusya arasında Suriye'nin kuzeyinde başarıyla devam eden koordinasyonu bozmaya yönelik oyunu, Mehmetçiğin dikkati sayesinde bozuldu.

Sarp Özer   | 07.01.2021
Teröristlerin oyununu bozan koordinasyon

Ankara

Terör örgütü PKK/YPG'nin, Türkiye ile Rusya arasında Suriye'nin kuzeyinde başarıyla devam eden koordinasyonu bozmaya yönelik oyunu, Mehmetçiğin dikkati sayesinde bozuldu.

Barış Pınarı bölgesinde sağlanan huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun dikkat çekici detayları ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Tel Tamir yakınlarından terör örgütü PKK/YPG üyelerince havan atışlarıyla saldırı gerçekleştirildi.

Saldırının daha önce bölgedeki Rus askerlerince kullanılan üs bölgesinden yapıldığının tespiti üzerine, Rus yetkililerle koordinasyon sağlandı.

Terör örgütünün, Türkiye ile Rusya arasında bölgedeki koordinasyonu bozmaya yönelik söz konusu eylemi gerçekleştirdiğinin belirlenmesi üzerine bölge, ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı.

Atışların sonunda teröristlerin havan mevzileri imha edildi, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic Kovid-19 aşısı yaptırdı
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 103 kişi hayatını kaybetti
Hastanelerde yapılacak Kovid-19 aşı uygulamalarına yönelik tedbirler ve uygulama esasları belirlendi
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 929 bini geçti
Salgın dünya genelinde eğitimi de sekteye uğrattı

Benzer haberler

Milli motosikletçi Öncü kardeşler Sakarya'da kaza geçirdi

Milli motosikletçi Öncü kardeşler Sakarya'da kaza geçirdi

Rusya: ABD'nin seçim sistemi eskimiş

Teröristlerin oyununu bozan koordinasyon

Bakan Soylu: Yunanistan masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor

Bakan Soylu: Yunanistan masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor
Türkiye-İngiltere ilişkilerinde yeni fırsatlar

Türkiye-İngiltere ilişkilerinde yeni fırsatlar
AB'den Türkiye'de üretilen bazı çelik ürünlere ilave vergi

AB'den Türkiye'de üretilen bazı çelik ürünlere ilave vergi