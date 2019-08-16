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Teröristlere ait sığınak ve barınak imha edildi

Şırnak'ın Uludere ilçesi kırsal alanında ortaya çıkarılan sığınak ve barınakta PKK'lı teröristlere ait uzun namlulu silah ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ekrem Payan   | 16.08.2019
Teröristlere ait sığınak ve barınak imha edildi

Şırnak

Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak ve barınakta silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Uzungeçit beldesi Kelmehmet Dağları kırsalında örgütün kullandığı sığınak ve barınakta silah ve mühimmat olduğu bilgisi üzerine bölgeye operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan aramada, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak ve barınakta uzun namlulu silah, 4 akü ve bol miktarda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman bulundu.

Sığınak ve barınak kullanılmaz hale getirildi.

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