Terör örgütünün mühimmat deposu imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait bir mühimmat deposunun imha edilme anına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

anasayfa > Türkiye 18.07.2018

Terör örgütünün mühimmat deposu imha edildi

ANKARA

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütüne ait bir mühimmat deposu imha edildi. 

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütüne ait bir mühimmat deposunun imha edildiği açıklandı.

Deponun vurulma anına ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Görüntülerde mühimmat deposunun tam isabetle vurulduğu görülüyor.

Muhabir: Barış Gündoğan

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