Terör örgütünün mühimmat deposu imha edildi

ANKARA
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütüne ait bir mühimmat deposu imha edildi.
Irak kuzeyinde 16 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütüne ait bir mühimmat deposu imha edilmiştir. pic.twitter.com/cx9d6jD2bc— TSK (@TSKGnkur) 18 Temmuz 2018
Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütüne ait bir mühimmat deposunun imha edildiği açıklandı.
Deponun vurulma anına ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Görüntülerde mühimmat deposunun tam isabetle vurulduğu görülüyor.
Muhabir: Barış Gündoğan