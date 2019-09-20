Irak'ın kuzeyinde teröristlere ağır darbe

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Terör örgütüne ağır darbe

TSK ve MİT koordinesinde 16 Eylül'de Irak kuzeyindeki Gara'ya düzenlenen hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 20.09.2019
Terör örgütüne ağır darbe

Ankara

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) koordinesinde, 16 Eylül'de Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu, 16 Eylül'de, Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiği ve 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisinin paylaşıldığı hatırlatıldı.

Yapılan çalışma neticesinde, hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

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