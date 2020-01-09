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Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor: 5 terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK/KCK mensubu 5 terörist, ikna çalışmaları sonucu Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Zafer Fatih Beyaz   | 09.01.2020
Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor: 5 terörist teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK/KCK mensubu 5 teröristin Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu 2020 yılının ilk haftasında teslim olan terörist sayısı 8'e yükseldi.

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