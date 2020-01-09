Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor: 5 terörist teslim oldu
Terör örgütü PKK/KCK mensubu 5 terörist, ikna çalışmaları sonucu Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
Ankara
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK/KCK mensubu 5 teröristin Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu 2020 yılının ilk haftasında teslim olan terörist sayısı 8'e yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.