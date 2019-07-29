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Terör örgütü PKK'ya eleman temin eden şebekeye operasyon

Mardin'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK, PYD/YPG'ye katılmak isteyen bir kadın ile buna aracılık ettikleri gerekçesiyle 8 şüpheli gözaltına alındı.

Halil İbrahim Sincar   | 29.07.2019
Terör örgütü PKK'ya eleman temin eden şebekeye operasyon

Mardin

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK, PYD/YPG'ye katılmak isteyen bir kadın ile buna aracılık ettikleri iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, Suriye'de terör örgütüne katılmak için Antalya'dan Mardin'e geleceği bilgisi alındı.

S.E, bu kişiyi örgüte götürmekle görevlendirilen iş birlikçi H.A. ve Y. E ile sınırdan terör örgütüne aktarımını sağlayacak 7 kişi teknik ve fiziki takibe alındı.

Kızıltepe Otogarı'na yolcu otobüsüyle geldiği tespit edilen S.E, bir bankın yanında Y.E. ile görüştü. Y.E. ile bir otobüs firmasına ait yazıhaneye girerek bir süre işlem yaptıktan sonra tekrar bir banka oturan S.E. daha sonra kendisini sınırdan geçirip terör örgütüne götüreceği değerlendirilen H.A. ile görüştü.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, kovalama sonucu kaçmaya çalışan S.E. ve H.A. gözaltına alındı. İş birlikçi Y.E. ve onlara yardım ve yataklık yapan M.H, A.A, E.S, O. A, S.M. ve D.B. de yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden D.B, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili oldukları iddiasıyla G.U. ve Ş.E'nin yakalanması için operasyon devam ediyor.

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