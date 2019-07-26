Terör örgütü PKK şüphelileri sınırda yakalandı
Edirne'de, terör örgütü PKK üyesi olduğu ileri sürülen iki zanlı sınırda yakalandı.
Edirne
Edirne'de, terör örgütü PKK üyesi olduğu ileri sürülen iki zanlı sınırda yakalandı.
Alınan bilgiye göre, hudut askerleri, Meriç ilçesine bağlı Alibey köyü yakınlarındaki askeri yasak bölgede hareketlilik tespit etti.
Yunanistan'dan geri gönderildiği belirlenen ve terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen Ö.S. ve A.S. yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ö.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.