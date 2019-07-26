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Terör örgütü PKK şüphelileri sınırda yakalandı

Edirne'de, terör örgütü PKK üyesi olduğu ileri sürülen iki zanlı sınırda yakalandı.

Cihan Demirci   | 26.07.2019
Terör örgütü PKK şüphelileri sınırda yakalandı

Edirne

Edirne'de, terör örgütü PKK üyesi olduğu ileri sürülen iki zanlı sınırda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hudut askerleri, Meriç ilçesine bağlı Alibey köyü yakınlarındaki askeri yasak bölgede hareketlilik tespit etti.

Yunanistan'dan geri gönderildiği belirlenen ve terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen Ö.S. ve A.S. yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ö.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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