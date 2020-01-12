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Terör örgütü PKK/KCK'nın 'yangın' yalanı çürütüldü

Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla eylem yapamaz hale gelen terör örgütü PKK/KCK, ülke genelindeki yangınları sahiplenerek propaganda yapmayı amaçlıyor.

Muhammed Boztepe   | 12.01.2020
Terör örgütü PKK/KCK'nın 'yangın' yalanı çürütüldü

Ankara

Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla artık eylem yapamaz hale gelen PKK/KCK'nın geçen yıl üstlendiği 229 orman/örtü, araç, iş yeri, fabrika, depo ve yat yangınlarından 135'i terörle ilişkilendirilemezken, 27'sinin ise hiç gerçekleşmediği belirlendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, PKK/KCK'nın, son dönemde birçok orman/örtü yangınını sahiplenerek propaganda yapmayı amaçladığı ortaya çıktı.

Son olarak PKK/KCK, Karadeniz illerindeki örtü yangınlarını üstlenmişti. Karadeniz'de, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, nem düşüklüğü ve rüzgar etkisi ile bilinçsiz yakılan anızların, örtü/orman yangınlarına neden olduğu tespit edilmişti.

İhmal, tedbirsizlik ve doğal yollarla meydana gelen yangınları bile üstlenmeye başlayan PKK/KCK'nın maskesi tespitler sonrası düştü.

Buna göre, 2019 içerisinde terör örgütleri yapıları, 118 orman/örtü yangınını üstlendi. Bunlardan 7'sinin yaşanmadığı belirlenirken, 91 yangının ise terörle ilişkili olmadığı tespit edildi.

Yangınlardan sadece 4'ünün PKK/KCK üyelerince yapıldığı üzerinde duruluyor. Bu olaylarla ilgili de 7 şüpheli yakalandı.

Orman/örtü yangınları dışında terör örgütleri 111 araç, iş yeri, fabrika, depo ve yat yangınını da üstlendi. Bunlardan 20'inin yaşanmadığı belirlenirken 91 olaydan 44'ü terörle ilişkilendirilemedi.

Yangınlardan 44'ünün ihmal, tedbirsizlik ve doğal yollarla yaşandığı, bir olayın tahkikatının sürdüğü, sadece 2 yangının ise örgüt tarafından çıkarıldığı tespit edildi.

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