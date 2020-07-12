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Türkiye

Terör örgütü PKK/KCK'nın 'eylem' yalanı çürütüldü

Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla eylem yapamaz hale gelen terör örgütü PKK/KCK, ülke genelindeki ihmal, tedbirsizlik ve doğal yollarla meydana gelen olayları bile üstlenmeye başladı.

Muhammed Boztepe   | 12.07.2020
Terör örgütü PKK/KCK'nın 'eylem' yalanı çürütüldü

Ankara

Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla eylem yapamaz hale gelen terör örgütü PKK/KCK'nın bu yıl üstlendiği 420 olayın 214'ünün hiç gerçekleşmediği, 181 olayın ise doğal afet veya insan ihmali sonucu meydana geldiği ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, PKK/KCK, örgütte yaşanan moral ve motivasyon eksikliğini asılsız eylemleri üstlenerek engellemeye çalışıyor.

Sınırlarda ve sınır ötesinde gerek Suriye'de gerek Irak'ın kuzeyinde, güvenlik güçlerinin etkinliğinin artması terörist unsurların yurt içi ve dışı bağlantısının kesilmesini sağlarken, örgütün İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere sızma girişimlerini de engelledi.

Terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ve alınan önlemler sayesinde örgüt hedeflediği sansasyonel eylemleri gerçekleştiremez hale geldi.

Eylem yapamayan terör örgütü, içinde bulunduğu durumdan kurtulmak, örgüt mensuplarının moral/motivasyonunu yükseltmek, kitle desteğini tekrar kazanmak amacıyla alternatif eylem arayışlarına yöneldi.

Terör örgüt yöneticilerinin orman yakma, araç/fabrika kundaklama, otobüs/metrobüs yakma eylem talimatları verdiği yakalanan örgüt mensuplarının ifadelerine yansıdı.

Üstlenilen eylem sayısında artış oldu

Terör örgütünün eylemsel başarısızlığını ve zayıflığını sona erdirmek/perdelemek, yaşandığı kadro sıkıntısını yeni katılımlarla takviye edebilmek için son dönemde Türkiye'de ihmal, tedbirsizlik ve doğal yollarla meydana gelen orman yangınları, fabrika ve araç yangınlarının örgütün paravan yapılanmaları tarafından üstlenilmesinde artış oldu.

Maskesi güvenlik güçlerinin tespitleriyle düşürülen PKK/KCK'nın bu yıl üstlendiği 420 olayın 214'ünün hiç gerçekleşmediği, 181 olayın ise doğal afet veya insan ihmali sonucu meydana geldiği ortaya çıktı.

Tespitlerde sadece 17 olayın örgüt tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Eylemlere karıştığı tespit edilen 26 kişi de gözaltına alındı, 8 olayın ise tespit çalışmaları sürüyor. 

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