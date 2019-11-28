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Terör örgütü kaçırdığı çocukları TSK'ye karşı kullanmaya çalışıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin son dönemdeki etkili operasyonları sayesinde çok sayıda teröristi kaybeden bölücü terör örgütü PKK/YPG, kaçırdığı 9-16 yaşlarındaki çocukları, TSK'ye karşı kullanmaya çalışarak ölüme gönderiyor.

Sarp Özer   | 28.11.2019
Terör örgütü kaçırdığı çocukları TSK'ye karşı kullanmaya çalışıyor

Ankara

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) son dönemdeki etkili operasyonları sayesinde çok sayıda teröristi kaybeden bölücü terör örgütü PKK/YPG, kaçırdığı 9-16 yaşlarındaki çocukları, TSK'ye karşı kullanmaya çalışarak ölüme gönderiyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, başta Pençe ve Barış Pınarı Harekatı olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarıyla icra ettiği operasyonlar, terör örgütü PKK/YPG'nin etkisiz hale getirilen teröristlerin yerine yeni eleman bulmakta zorlanmasına neden oldu.

Terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan E.K. ifadesinde terör örgütünün, kaçırdığı çocuklardan sözde "genç taburu" oluşturduğunu, 9-16 yaşlarındaki bu çocukları, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı kullanmak için ön saflara sürdüğünü söyledi.

Güvenlik kaynakları, bu durumu, PKK/YPG'nin terörist temin etmedeki sıkıntısı ile sözde elebaşıların kendi canlarını kurtarmak için çocukları bile bile ölüme gönderdiğinin göstergesi olarak nitelendirdi.

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