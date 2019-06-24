Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.63
Dolar
5.81
BIST 100
95,182.49
Altın
1,418.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri yakalandı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgütün sözde emiri gözaltına alındı.

Müzahim Zahid Tüzün   | 24.06.2019
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri yakalandı

Kayseri

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin önlenmesi, yeni eleman teminin önüne geçilmesi ve üyelerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 

Bu kapsamda polis ekiplerince yapılan incelemelerde, geçmiş dönemlerde Irak'ta DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü belirlenen ve Musul kentinin Muhallebiye kasabasının sözde emiri "Sebhen" kod adlı M.S.E'nin Kayseri'de olduğu tespit edildi.

Kent merkezindeki adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Zanlının örgüt içinde havancılardan sorumlu olduğu iddia edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
West Point takımı dünyaya karşı
BM’nin Kaşıkçı raporu Türkiye'nin haklılığını ortaya koydu
Suudi Arabistan'ın Çin ve Rusya'yla ilişkileri taktik mi strateji mi
GÖRÜŞ - Myanmar ölüm tarlalarını ranta açma peşinde
Şehit Cumhurbaşkanı Mursi’nin katilleri kimler?

Benzer haberler

Pençe Harekatı'nda 20 metre aralıklarla tespit edilen 3 sığınak imha edildi

Pençe Harekatı'nda 20 metre aralıklarla tespit edilen 3 sığınak imha edildi

Pençe Harekatı'nda barınak ve mühimmat depoları vuruldu

Pençe Harekatı'nda saldırı girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

ABD'li müsteşardan Türkiye'ye 'terörle mücadele' ziyareti

ABD'li müsteşardan Türkiye'ye 'terörle mücadele' ziyareti
'Teröristler er ya da geç gereken cevabı alacak'

'Teröristler er ya da geç gereken cevabı alacak'
Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi