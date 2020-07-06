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Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 06.07.2020
Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

İstanbul

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, burs ve kredilerin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

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