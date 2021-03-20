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Tel Rıfat'ta teröristlere ait hedefler TSK tarafından vuruldu

Terör örgütünce Suriye'den atılan roketlerin Kilis'e düşmesinin ardından gerekli cevabın verilerek PKK/YPG'ye ait 20'den fazla hedefin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Sarp Özer,Barış Gündoğan   | 20.03.2021
Tel Rıfat'ta teröristlere ait hedefler TSK tarafından vuruldu

Ankara

Terör örgütünce Suriye'den atılan roketlerin Kilis'e düşmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait ateş destek vasıtalarıyla gerekli cevabın verildiği, PKK/YPG'ye ait 20'den fazla hedefin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kilis'e roketlerin düşmesinin hemen ardından TSK tarafından saldırının gerçekleştiği değerlendirilen noktalara "cezalandırma atışları" gerçekleştirildi.

Saldırının yapıldığı yerlerle birlikte Tel Rıfat'ta teröristlere ait hedefler TSK'ya ait ateş destek vasıtalarınca vuruldu.

Ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlarla terör örgütüne ait 20'den fazla hedef imha edilirken, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'e düşen roketlerle ilgili "Yapılan saldırı kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun cevabını misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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