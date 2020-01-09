Euro
6.54
Dolar
5.88
BIST 100
117,465.90
Altın
1,550.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fransa'da protestolar sürüyor
logo
Türkiye

Tel Abyad'a yapılan hizmetler geniş alanlara yayılıyor

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin Suluk beldesinde başlatılan kamu hizmetleri devam ediyor.

Yasin Dikme   | 09.01.2020
Tel Abyad'a yapılan hizmetler geniş alanlara yayılıyor

Şanlıurfa

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin Suluk beldesinde başlatılan kamu hizmetleri devam ediyor.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde Tel Abyad ilçesinin Suluk beldesindeki halka yönelik hizmetler veriliyor. Bu kapsamda beldedeki lokantalar, eczaneler, bakkal ve diğer işletmelerin halka huzur ortamında hizmet vermesi sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Tel Abyad Yerel Meclisince Suluk Belde Belediye Başkanı olarak görevlendirilen mühendis Süleyman Hüseyin Ahmed, YPG/PKK'nın beldeyi terk etmesinin ardından belediyeyi teslim aldıklarını, 15 personel ve üç araçla belde genelinde temizlik hizmetleri vermeye başladıklarını belirtti.

Halkın en iyi şartlarda yaşaması için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Ahmed, şunları belirtti:

"Kendimizi gerçekten bir vatan sahibi olarak görüyoruz. YPG/PKK işgali altındayken kendimizi burada yabancı olarak hissediyorduk. Türkiye sayesinde yeniden yurdumuza döndük ve memleketimizi yönetmeye başladık. Vatan sahibi olduğumuzu Türkiye sayesinde öğrendik."

Belde sakinlerinden İbrahim Mahmud da terör örgütü işgali nedeniyle uzun yıllardır kullanılmayan babadan kalma değirmenin yeniden çalışmaya başladığını belirterek, huzurlu bir ortamda yaşadıklarını aktardı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-İran çatışması vekiller üzerinden devam edecek
GÖRÜŞ - Araplar Türkiye’den neden korkar?
Türkiye-Rusya dostluğunun yeni sembolü: TürkAkım
İran’ın misillemesiyle Kasım Süleymani konusu kapanır mı?
Küresel ekonomideki belirsizlik ABD-İran gerginliği ile derinleşiyor

Benzer haberler

Tel Abyad'a yapılan hizmetler geniş alanlara yayılıyor

Tel Abyad'a yapılan hizmetler geniş alanlara yayılıyor

Tel Abyad'da teröristler bombalı araç patlattı

Tel Abyad'daki terör saldırısında yaralanan asker şehit oldu

SMO askerlerinin dikkati YPG/PKK'nın terör eylemini engelledi

SMO askerlerinin dikkati YPG/PKK'nın terör eylemini engelledi
YPG/PKK'nın Tel Abyad'da döşediği mayınlar hayatlarını kararttı

YPG/PKK'nın Tel Abyad'da döşediği mayınlar hayatlarını kararttı