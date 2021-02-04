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Türkiye

Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü

Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

Mesut Karaduman   | 04.02.2021
Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Kentte dün geceden beri etkili olan ve sabaha karşı yoğunlaşan sis, özellikle Tekirdağ-Muratlı, Tekirdağ-Malkara kara yollarında görüş mesafesini azalttı.

Bazı bölgelerde görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü, ekipler olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Sisin öğle saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

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