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Tekirdağ'da öğrenci servisi devrildi: 16 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, öğrencileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Alper Eral   | 18.04.2019
Tekirdağ'da öğrenci servisi devrildi: 16 yaralı

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, öğrencileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan'da özel bir okulda eğitim gören öğrencileri Malkara'ya getiren Salih O. yönetimindeki 59 LS 644 plakalı servis minibüsü, önünde seyreden 22 UA 285 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada yaralan sürücü ile 15 öğrenci, 112 Acil Sağlık ekiplerince Malkara ve Keşan devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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