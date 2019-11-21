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Tekirdağ'da 650 yıllık cami ve hamam restore ediliyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, "Güzelköy'de Osmanlı döneminden kalan cami, hamam ve çeşme restore ediliyor. 2020 yılının 11'inci ayında burası kullanıma ve kültür turizmine açılmış olacak." dedi.

Alper Eral   | 21.11.2019
Tekirdağ'da 650 yıllık cami ve hamam restore ediliyor Fotoğraf: Alper Eral/AA

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 14. yüzyılda yaptırılan cami, hamam ve çeşme restore ediliyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, "Miras Atölyesi II Projesi" kapsamında restorasyonuna başlanan yapılardaki çalışmaların gelecek yılın kasım ayında tamamlanması öngörülüyor.

Güzelköy Mahallesi'nde devam eden restorasyon çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Kadir Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldikleri 2014 yılında Tekirdağ ve ilçelerindeki tarihi eserlerin envanterini çıkardıklarını söyledi.

İl genelinde cami, kilise, çeşme, han, hamam ve tarihi evlerden oluşan bin 120 tarihi yapının bulunduğunu anlatan Albayrak, şöyle konuştu:

"Bu topraklar Traklar'dan başlayıp Bizanslılar, Romalılar, Persler ve 1356 yılından sonra Osmanlı'nın hakimiyetine geçtiği için, Osmanlı medeniyetinin bütün izlerini görmek mümkün. Güzelköy'de Osmanlı döneminden kalan cami, hamam ve çeşme restore ediliyor. 2020 yılının 11'inci ayında burası kullanıma ve kültür turizmine açılmış olacak. Restorasyon için 2 milyon 400 bin lira harcanacak."

Mahalle sakinleri ise definecilerin önceden bölgede kaçak kazı yaptığını, restorasyon çalışmasının ardından bu sorunun ortadan kalkacağını dile getirdi.


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