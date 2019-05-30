Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.59
Dolar
5.92
BIST 100
89,523.75
Altın
1,280.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

TDV, Suriye'de ramazan yardımlarını sürdürüyor

Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye’de saldırılar altında ramazanı geçirmeye çalışan sivillere yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Eşref Musa,Burak Karacaoğlu   | 30.05.2019
TDV, Suriye'de ramazan yardımlarını sürdürüyor

İdlib

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun bombardıman altında tuttuğu halka ramazan ayı süresince gıda paketi, temizlik malzemesi, çocuk bezi ve Türkiye'den gönderilen adak-akika kurbanlarını ulaştırdı.

TDV, Suriye’deki saldırılar altında ramazanı geçirmeye çalışan sivillere yardım ulaştırmayı sürdürüyor.

TDV Suriye Saha Sorumlusu İsmail Yiğit, AA muhabirine vakfın Suriye'deki ramazan ayı yardımlarına ilişkin açıklama yaptı.

Yiğit, ramazanda Esed rejiminin hava saldırılarından sınır hattına kaçan ve diğer bölgelerde yaşayan savaş mağdurlarına yardım ulaştırıldıklarını söyledi.

Ayrıca bombardımanın yoğun olduğu bölgelerde evlerini terk etmeyen ve yer altı sığınaklarında yaşayanlara yardım ulaştırdıklarını belirten Yiğit, "(Suriye'de) Ramazan ayı içinde günlük olarak 130 bin adet ekmek ve 15 binden fazla aileye gıda paketi, aynı zamanda temizlik malzemesi, çocuk bezleri ve Türkiye'den gönderilen adak-akika kurbanlarının dağıtımlarını yaptık." dedi.

Yiğit, 70 bine yakın aileye iftar verdiklerini kaydederek savaş ortamından uzaklaşmalarını sağlamak için ramazan ayında İdlib ve çevresindeki merkez camilerde özellikle çocuklara yönelik çeşitli yarışmalar düzenlendiklerini ve hediyeler dağıttıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?
'Taht oyunları'nda ilk perde: Weber’in şansı azalıyor
Bir şirketten daha fazlası: Huawei ve teknoloji savaşları
Sırp-Arnavut uzlaşması; gerçek mi hayal mi?

Benzer haberler

Adaşından etkilenip harçlıklarını Suriyeli yaşıtlarına bağışladı

Adaşından etkilenip harçlıklarını Suriyeli yaşıtlarına bağışladı

'145 ülkede milletimizin adını ve bayrağını temsil ediyoruz'

'38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı' gece yarısına kadar açık