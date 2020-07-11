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TBMM Başkanı Şentop'tan Srebrenitsa mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Srebrenitsa’daki katliamın gerçek sorumlusu Batı'dır. İnsanlar soykırıma uğrarken onları koruma sözü veren Batılı askerler sadece seyretti." ifadesini kullandı.

Ali Kemal Akan   | 11.07.2020
TBMM Başkanı Şentop'tan Srebrenitsa mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'daki hesabından, Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 

Şentop, mesajında, "Srebrenitsa’daki katliamın gerçek sorumlusu Batı'dır. İnsanlar soykırıma uğrarken onları koruma sözü veren Batılı askerler sadece seyretti. Topraklar ölüm tarlalarına dönüştü, yürekler yandı. İnsan olmanın asgari vicdanını taşımayanların maskelerinin düştüğü yerdir Srebrenitsa." değerlendirmesinde bulundu.

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