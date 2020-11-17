TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycan tezkeresi mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından "Hayırlı olsun." mesajını paylaştı.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'daki hesabında, "Anayasa’nın 92’nci maddesine göre verilen Azerbaycan Cumhuriyetine asker gönderilmesine dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM’de kabul edildi. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
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Anayasa’nın 92’nci maddesine göre verilen Azerbaycan Cumhuriyetine asker gönderilmesine dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM’de kabul edildi. Hayırlı olsun.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 17, 2020