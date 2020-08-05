Euro
8.41
Dolar
7.05
BIST 100
1,091.80
Altın
2,035.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

TBMM Başkanı Şentop, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Berri'ye Beyrut'taki patlama sonrasında Türkiye'nin tüm imkanlarıyla Lübnan'a destek ve yardım sağlamaya hazır olduğunu iletti.

İsmail Çimen   | 05.08.2020
TBMM Başkanı Şentop, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'yi telefonla arayarak Beyrut'ta meydana gelen patlamayla ilgili taziyelerini iletti, Türkiye'nin desteğe hazır olduğunu bildirdi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şentop, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şentop, görüşmede, Berri'ye, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamalar neticesinde yaşanan can kayıpları ve yaralanmalardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Şentop, Lübnan Meclis Başkanı’nın şahsında kardeş Lübnan halkına taziyelerini sundu. Şentop, "Türkiye, daima Lübnan’ın yanında olmuştur. Bu zor süreçte de ihtiyaç duyulabilecek her konuda, tüm imkanlarımızla Lübnan’a destek ve yardım sağlamaya hazırız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn’la görüşerek yardım önerisini ilettiğini hatırlatan Şentop, Lübnan’dan gelecek yönlendirmeye göre yardımların planlanıp kısa süre içinde ulaştırılabileceğini belirtti.

Berri ise patlamada Beyrut’un büyük bir kısmının zarar gördüğünü söyledi. Şentop’a teşekkür eden Berri, "Böyle zor zamanlarda dostluklar, kardeşlikler belli olur." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye’den Arjantin’in Kovid-19 salgınıyla mücadelesine destek
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 160 bini aştı
Yarın Türkiye genelinde en kapsamlı Kovid-19 tedbirleri denetimi yapılacak
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 185 kişi hayatını kaybetti
Afganistan'da Kovid-19 bulaşanların sayısının 10 milyon olduğu tahmin ediliyor

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop'tan Lübnan'a taziye mesajı

Hakan Çavuşoğlu: Cammu-Keşmir’in statüsünün değiştirilmesi bölge barışına büyük tehdit oluşturuyor

TBMM Başkanı Şentop'tan Kurban Bayramı'nda yoğun telefon diplomasisi

TBMM Başkanı Şentop'tan Kurban Bayramı'nda yoğun telefon diplomasisi
Şentop'tan Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova'ya bayram tebriği telefonu

Şentop'tan Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova'ya bayram tebriği telefonu
TBMM Başkanı Şentop mevkidaşlarıyla bayramlaştı

TBMM Başkanı Şentop mevkidaşlarıyla bayramlaştı