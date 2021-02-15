Euro
8.44
Dolar
6.96
BIST 100
1,558.03
Altın
1,820.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

TBB Başkanı Feyzioğlu: PKK eli kanlı, alçak bir terör örgütüdür

TBB Başkanı Feyzioğlu, Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki göstererek, "PKK eli kanlı, alçak bir terör örgütüdür. PKK zehrinin en etkili panzehiri bu örgütün ne olduğunu hep birlikte yüzüne vurmamızdır" dedi.

Cemil Murat Budak   | 15.02.2021
TBB Başkanı Feyzioğlu: PKK eli kanlı, alçak bir terör örgütüdür

Ankara

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, PKK'nın eli kanlı, alçak bir terör örgütü olduğunu vurgulayarak, "PKK zehrinin en etkili panzehiri bu örgütün ne olduğunu hep birlikte yüzüne vurmamızdır." ifadesini kullandı.

TBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Feyzioğlu, Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşa Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Feyzioğlu, terör örgütü PKK'nın, Gara’da şehit ettiği vatandaşlardan birçoğunu açılım sürecinde kaçırdığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"22 Haziran 2015. Ceylanpınar'da iki polis memuru evlerindeyken şehit edildi. PKK üstlendi. Tereddütsüz üstlendi. Tereddüt PKK'da değildi zaten. PKK üstlendikten sonra içeride bazıları başladılar 'Bu açılım sürecini baltalamak için devletin yaptığı bir operasyondur' diye. Sonra PKK'nın sözde yöneticilerinden Karayılan dedi ki 'Biz yapmadık, bağımsız bir grup yapmış olabilir' diye lafı çevirmeye başladı. İçerideki koro güçlendi. İşte açılım başarılı olacaktı da devlet istemedi diye."

Açılım sürecinde terör örgütü PKK'nın topyekun ayaklanmaya hazırlandığını ifade eden Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"2015 temmuz, ağustos, eylül, ekim aylarına denk gelen kaçırmalar. PKK'nın aslında açılım sürecinde barışın peşinde olmadığını tam aksine topyekun bir ayaklanmaya hazırlandığını gösteriyor. Devlet de aldığı istihbaratı değerlendirerek, içine sızmış FETÖ’cülere rağmen eminim ki hukuk çerçevesinde hazırlıklarını yapıyordu. Neticede yalanlar eninde sonunda ortaya çıkar. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. PKK eli kanlı, alçak bir terör örgütüdür. PKK zehrinin en etkili panzehiri bu örgütün ne olduğunu hep birlikte yüzüne vurmamızdır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB, Almanya'ya sınır kapatma kararı için mektup gönderecek
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 65 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca: Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak
Gönüllü rehber öğretmenler, Kovid-19 hastaları ile temaslılara psikolojik destek veriyor
Avustralya ve Yeni Zelanda ilk Kovid-19 aşılarını teslim aldı

Benzer haberler

AK Parti'li Zengin: (Gara'da 13 şehit) Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı yarın Genel Kurul'da konuşma yapacak

AK Parti'li Zengin: (Gara'da 13 şehit) Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı yarın Genel Kurul'da konuşma yapacak

Almanya'dan şehit edilen 13 Türk vatandaşı için açıklama: Terörün hiçbir şekilde hiçbir meşru gerekçesi olamaz

TBB Başkanı Feyzioğlu: PKK eli kanlı, alçak bir terör örgütüdür

EGM'den Gara'da şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın KHK ile ihraç edildiği iddiasına yalanlama

EGM'den Gara'da şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın KHK ile ihraç edildiği iddiasına yalanlama
Katar, terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadı

Katar, terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadı
İran, terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadı

İran, terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadı