'Tarımsal milli gelirde Avrupa'da birinciyiz'

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Türkiye olarak tarım ve hayvancılıkta müthiş bir potansiyele sahibiz. Ülke olarak baktığımızda, tarımsal milli gelirde Avrupa'da birinci, dünyada ise sekizinci sıradayız." dedi.

Fotoğraf: AA/Veysel Kara

GÜMÜŞHANE

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin tarım ve hayvancılıkta müthiş bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Ülke olarak baktığımızda, tarımsal milli gelirde Avrupa'da birinci, dünyada ise sekizinci sıradayız." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Kelkit ilçesindeki Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen, "Kelkit Havzası'nda Küçükbaş Hayvancılığı ve Kooperatifçiliği Geliştirme Çalıştayı"nın açılış bölümünde yaptığı konuşmada, çalıştayın tarım ve hayvancılığa bölgede ivme kazandıracak fevkalade önemli bir adım olduğunu söyledi.

Bölgenin kalkınması ve zenginleşmesinin yolunun, tarım ve hayvancılıktan geçtiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Türkiye olarak tarım ve hayvancılıkta müthiş bir potansiyele sahibiz. Ülke olarak baktığımızda, tarımsal milli gelirde Avrupa'da birinci, dünyada ise sekizinci sıradayız. Tarım, ülkemizde net döviz kazandırıcı sektördür. Tarım ve hayvancılık sektörümüzü aynen sanayi sektörü gibi küresel rekabete hazırlamalıyız." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, bu noktada sıkıntı yaşandığının altını çizerek, "Küresel rekabete tarım ve hayvancılığı hazırlamamız lazım. Bunun için yeni politikalara ihtiyaç var. Zira tarım ve hayvancılık başka sektörlere benzemez. Eğer bugün tedbir almazsak 'şimdi ucuz' diye ithal etmeye kalkarsak boğazımızdan dışa bağlı hale geliriz. Gıda güvenliğimiz de baktığımız zaman tehlikeli hale gelir." değerlendirmesinde bulundu.

"Üretebilsek satabileceğimiz müthiş bir pazar var"

Dünyanın gelecek dönemde, tarım ve hayvancılığı gözardı edebilmesinin mümkün olmadığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, bunun sebeplerini şöyle sıraladı:

"Dünyada hızla orta sınıf yükseliyor. Orta sınıf daha çok tüketiyor ve daha çok harcıyor. Her yıl iki Türkiye büyüklüğündeki nüfus orta sınıfa ekleniyor yani her yıl 160 milyon kişi orta sınıfa ilave geliyor. Çevre coğrafyamızda, Türkiye'nin etrafında yaklaşık 2 milyarlık nüfus var. 2 milyarlık nüfus yaklaşık 500 milyar dolarlık tarım, gıda ve hayvancılık ürünleri ithal ediyor yani çevremizde müthiş bir pazar var. Üretebilsek satabileceğimiz müthiş bir pazar var. Tarım ve hayvancılıkta bütün dünyadaki fiyat artışları diğer ürünlerin fiyat artışından hep üstte. Neden? Nüfus, gelir ve tüketim artıyor. Önümüzdeki dönemde tarım ve hayvancılık yapanlar hep kazanacaklar. Önemini hiçbir zaman yitirmeyecek. Yaşadıkça hepimiz tüketmek zorundayız ve tüm dünyayı doyurmakta bizim elimizde."

Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Gümüşhane Üniversitesi, Kelkit Belediyesi ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının (DOKA) iş birliğinde organize edilen çalıştayın açılış programına, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Kelkit TSO Başkanı Mustafa Servet Daltaban ve diğer ilgililer katıldı.

Hisarcıklıoğlu, ayrıca Kelkit TSO'nun yenilenen hizmet binasının da açılışını gerçekleştirdi.

Muhabir: Veysel Kara