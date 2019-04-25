Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.63
Dolar
5.95
BIST 100
94,498.54
Altın
1,277.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Tarım ve hayvancılık politikaları ele alındı

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu toplantısında, gündemdeki tarım ve hayvancılık politikaları çiftçi, köylü, yetiştirici ve üreticiler başta olmak üzere tüm paydaşlar açısından ele alındığı belirtildi.

Zafer Fatih Beyaz   | 25.04.2019
Tarım ve hayvancılık politikaları ele alındı

Ankara

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu toplantısında, gündemdeki tarım ve hayvancılık politikaları çiftçi, köylü, yetiştirici ve üreticiler başta olmak üzere tüm paydaşlar açısından ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya ilişkin ek bilgilendirme yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı toplantıda, gündemdeki tarım ve hayvancılık politikaları çiftçi, köylü, yetiştirici ve üreticiler başta olmak üzere tüm paydaşlar açısından ele alındığı belirtildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni dünya düzensizliği: Yeni Soğuk Savaş başlarken
Körfez'in müdahalesi Kuzey Afrika'yı istikrarsızlığa sürüklüyor
İsrail'de koalisyon pazarlıkları
Ermeni meselesinde artık değişim zamanı
İspanya’da erken seçimden nasıl bir siyasi tablo çıkar?

Benzer haberler

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore Ankara'da

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore Ankara'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanlığından 'küresel grip salgını' genelgesi

Avukat Hüseyin Aydın'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı

Avukat Hüseyin Aydın'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı
Emine Erdoğan'a Dünya İnsaniyet Forumu'ndan 'Fark Yaratan' ödülü

Emine Erdoğan'a Dünya İnsaniyet Forumu'ndan 'Fark Yaratan' ödülü
Erdoğan, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı üyelerini kabul etti

Erdoğan, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı üyelerini kabul etti