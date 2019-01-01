Tamamlanırsa hayalleri yarım kalmayacak

Antalya'da otizmli çocuklara ücretsiz spor yapma, ailelerine de iş ve rahat bir nefes alma imkanı sunacak Akdeniz Otizm Spor Merkezi, maddi imkansızlık nedeniyle yarım kaldı.

ANTALYA - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN

Antalya'da Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneğince yaklaşık 8 ay önce başlatılan, otizmli bireyler ve ailelerinin sosyalleşmesi için umut olan merkez, maddi imkansızlık nedeniyle tamamlanamadı.

Yıllardır Antalya Yardımlaşma Platformu adı altında gerek yardıma muhtaç insanlara ulaşan gerekse engelli bireylerin var olma mücadelesine destek olan Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği çalışanları, otizmli bireylerin ücretsiz eğitim ve spor faaliyetlerinden faydalanabileceği, ailelerine de iş imkanı sunabileceği bir merkez kurmak için çaba harcıyor.

Yaklaşık 8 ay önce Kepez Belediyesi ve iş adamlarının destekleriyle Varsak'ta inşaatına başlanan merkezin yüzde 70'i tamamlandı. Geçen yıl eylül ayında açılması planlanan merkez, maddi imkansızlık nedeniyle yarım kaldı.

Dernek Başkanı Demet Çileli Baz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de otizmli 16 yaşında bir oğlu olduğunu söyledi. Otizmli bir bireyle mücadele etmenin çok zor olduğunu ve ailelerin genellikle yalnız kaldığını dile getiren Baz, hem bireylere hem de ailelerine destek olmak amacıyla Akdeniz Otizm Spor Kulübü Merkezi'nin inşaatına başladıklarını belirtti.

Otizmli çocuklara ve ailelerine ücretsiz hizmet

Otizmli bireylerin öfke sorunu yaşadığını ve bu açıdan sportif etkinliklerin eğitimlerinde son derece yararlı olduğunu belirten Baz, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bir ilk olan projeyi hayata geçirerek, otizmli çocukların aylık 7 bin ila 10 bin lira tutarındaki spor faaliyetlerini bu merkezde ücretsiz vermeyi hedefledik. Spor, otizmli çocuklarımızın hem ruhsal hem de fiziksel anlamda hızlı bir şekilde tedavi olmalarına destek olan en önemli unsur. Otizmli çocuklarımız burada spor faaliyetlerini yaparken aileleri de KOSGEB ve İŞKUR tarafından oluşturulacak iş olanaklarıyla istihdam edilecek. Çocuklarına hayatlarını adayan ailelerimiz için nefes alabilecekleri bir merkez olacak."

Merkezin tamamlanamaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getiren Baz, yaklaşık 40 bin liraya ihtiyaçları olduğunu, maddi destek sağlandığı takdirde gelecek ay inşaatın bitebileceğini ve merkezin hizmet vermeye başlayabileceğini ifade eden Baz, ilk etapta 35 ağır otizmli çocukla çalışmalara başlanacağını bildirdi.

Dernek Başkan Yardımcısı Halit Mert de kendisinin herhangi bir otizmli yakını olmamasına rağmen sosyal sorumluluk kapsamında çalışmalara katıldığını söyledi. Merkezde sporun yanı sıra uzmanlar eşliğinde beslenme, sağlık, davranış eğitimleri verileceğini dile getiren Mert, "Merkezde, çocuk öfke nöbeti geçirdiğinde ailenin ne yapması gerektiği, bezini nasıl değiştireceği, çocuğuna nasıl bakacağı, nasıl yaklaşacağı, nasıl besleyeceği konularında bilgiler verilecek." diye konuştu.

Ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin olduğunu ifade eden Mert, bu ailelerin de çocukları nedeniyle herhangi bir yerde çalışamadıklarını ancak çocukları merkezde etkinliklere katılırken kendilerinin de el sanatları gibi çalışmaları gerçekleştirebileceklerini kaydetti.

Merkezin hem otizmli bireylere hem de ailelerine nefes aldıracak bir proje olacağını söyleyen Mert, projenin bir an evvel hayata geçmesi temennisinde bulundu.

"Merkez bize iyi gelecek"

Yüzde 97 otizmli 7 yaşında bir oğlu bulunan Kader Fehmioğlu da merkezin yarım kalmasından dolayı üzüldüklerini belirtti. Akdeniz Otizm Spor Kulübü sayesinde sosyalleştiklerini, dışarıya çıkabildiklerini dile getiren Fehmioğlu, "Bu merkez bizim için çok önemli." dedi.

Yüzde 80 otizmli 15 yaşında bir kızı olan Reyhan Tımaz da evladına eğitim verebilen şanslı ailelerden biri olduklarını kaydetti. Birçok ailenin otizmli çocuğuna gereken eğitimi veremediğini söyleyen Tımaz, merkezin özellikle maddi durumu iyi olmayan aileler için bir umut olduğunu ifade etti.

Tımaz, sporun otizmli bireylerde olumlu etkiler bıraktığını belirterek, "Çocuklarımızın çoğunda öfke nöbetleri, davranış bozuklukları oluyor. Spor bunu engelliyor. Burada çevreleri de genişliyor. Aileler olarak bizim psikolojimize de bu merkez iyi gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yüzde 80 otizmli ikiz kız çocukları bulunan Şehriban Sabanlı da çocukları nedeniyle evden dışarıya çıkamadığını söyledi. Çocuklarının hiperaktif olduğunu anlatan Sabanlı, "Çocukları çok hareketli, kendilerine yetişmekte zorlanıyorum. Enerjilerini bir şekilde atmaları gerekiyor. Spor bu açıdan önemli. Merkez benim hayatımı kurtaracak. Tamamlanırsa hayatlarımız, hayallerimiz, umutlarımız yarım kalmayacak." ifadelerini kullandı.