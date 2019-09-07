Euro
6.29
Dolar
5.71
BIST 100
98,987.48
Altın
1,506.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Taksim'de serbest uçuş heyecanı

TEKNOFEST İstanbul kapsamında Taksim Meydanı'na kurulan dikey rüzgar tüneli platformunda, vatandaşlar havada serbest uçuş yaptı.

Emin İleri   | 07.09.2019
Taksim'de serbest uçuş heyecanı

İstanbul

Taksim'de serbest uçuş heyecanı

Atatürk Havalimanı'nda 17-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ve Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST kapsamında dikey rüzgar tüneli platformu, Taksim Meydanı'na kuruldu.

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne günler kala Taksim Meydanı'na kurulan dikey rüzgar tüneli platformuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Atatürk Havalimanı'nda 17-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ve Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST kapsamında dikey rüzgar tüneli platformu, Taksim Meydanı'na kuruldu.

Çelik platform üzerine kurulu, yüksekliği 8, çapı 25 metre olan, altındaki jet pervanesi ve yüksek hava gücü ile insanları havaya kaldıran platformda, vatandaşlar havada serbest uçuş deneyimi yaşadı.

Platformda serbest uçuş yapanları şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar ise o anları cep telefonuyla kaydetti.

Sorulan sorulara en hızlı şekilde doğru cevap veren vatandaşlar bu deneyimden yararlanıyor.

Havada serbest uçuş deneyimi yaşatan dikey rüzgar tüneli, 7-11 Eylül tarihleri boyunca Taksim'de ilgilileri ağırlayacak.

Teknofest'e 10 gün kaldı

Havacılık, uzay ve teknoloji konularında farkındalık oluşturmak, çocuklar ve gençleri geleceğin teknolojileri üzerinde araştırma yapmaya ve çalışmaya özendirmek amacıyla düzenlenen TEKNOFEST'e 10 gün kaldı.

Bu yıl Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST'te 81 il, 122 ülkeden, 17 bin 373 takımdan 50 bin başvuru arasından 10 bin finalistin belirlendiği 19 farklı kategoride düzenlenen Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları rekor seviyede ilgi gördü.

Yarışmaların yanı sıra Dünya Drone Kupası, Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi, Hackİstanbul 2019, Yurtdışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı, Solo Türk ve Türk Yıldızları nefes kesen gösterileri, dikey rüzgar tüneli, planetaryum, havacılık gösterileri, atölye çalışmaları, jandarma emniyet özel gösterileri, Atak Helikopteri Harmandalı, sergiler, konserler ve çok özel sürpriz etkinliklerle TEKNOFEST altı gün boyunca unutulmaz saatlere sahne olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sisi rejimi Mübarek dönemini aratıyor
Anlaşmasız Brexit AB'yi de vurur
Almanya’da aşırı sağın yükselişi AB'yi etkileyebilir
ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesi
ABD-Çin gerilimi: Soğuk savaşa doğru

Benzer haberler

Taksim'de serbest uçuş heyecanı

Taksim'de serbest uçuş heyecanı

İnsansız hava aracı 'Fırat' ile TEKNOFEST'te iddialı yarışacaklar

Türkiye milli teknoloji hedefini göklere taşıyor

Türksat'ın SOTM Anteni TEKNOFEST'te

Türksat'ın SOTM Anteni TEKNOFEST'te
Üniversite öğrencilerinin 'model uydu' rekabeti

Üniversite öğrencilerinin 'model uydu' rekabeti