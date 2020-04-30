Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs tedbirleri
İstanbul'da 1 Mayıs öncesinde Taksim Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
İstanbul
İstanbul'da 1 Mayıs öncesinde Taksim Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
Kamyonlarla getirilen bariyerler, Taksim Meydanı ve çevresine konuldu.
Gezi Parkı, Mete Caddesi ve Taksim Meydanı'nın belirli noktalarını bariyerlerle çeviren polis ekipleri, yayaları farklı noktalardan İstiklal Caddesi'ne yönlendiriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.