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Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs tedbirleri

İstanbul'da 1 Mayıs öncesinde Taksim Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Emin İleri   | 30.04.2020
Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs tedbirleri

İstanbul

İstanbul'da 1 Mayıs öncesinde Taksim Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Kamyonlarla getirilen bariyerler, Taksim Meydanı ve çevresine konuldu.

Gezi Parkı, Mete Caddesi ve Taksim Meydanı'nın belirli noktalarını bariyerlerle çeviren polis ekipleri, yayaları farklı noktalardan İstiklal Caddesi'ne yönlendiriyor.

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