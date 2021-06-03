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Taksim Camii'ne turistlerden yoğun ilgi

İstanbul'un yeni sembollerinden biri haline gelen Taksim Camii, açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor.

Kübra Kara   | 03.06.2021
Taksim Camii'ne turistlerden yoğun ilgi Fotoğraf: Kübra Kara/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 28 Mayıs'ta, kılınan cuma namazıyla ibadete açılan Taksim Camii'ne vatandaşların yanı sıra turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

Türkiye'nin farklı illerinden camiyi görmek için gelen vatandaşların yanı sıra yabancı ziyaretçilerin bir bölümü de namaz vakti camide saf tutuyor. Bazı turistler de caminin önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Endonezya'dan Türkiye'ye turistik gezi için gelen Wedaa Dapty, caminin dizaynını çok beğendiğini dile getirdi. Dapty, "Bu benim için büyük bir sürpriz oldu çünkü daha geçen cuma günü açılmış. Caminin içi muhteşem."diye konuştu.

Cibuti'den gelen Fatiha Dawa da ailesiyle camiyi gezdiklerini ve içeride ibadet ettiklerini kaydetti. Dawa, "Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Caminin güzelliğine şahit olmak güzel bir duygu." dedi.

Libya'dan gelen Zahra İndi de ailesiyle ziyaret ettiği caminin mimarisini beğendiğini dile getirdi.

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