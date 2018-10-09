Suudi Arabistan'dan gelen özel uçak aranmış

İSTANBUL

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde bekleyen, Suudi Arabistan'dan gelen özel bir uçağın aramadan geçirildiği öğrenildi.

Emniyet görevlilerinin, 2 Ekim'de Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ile ilgili iddialar üzerine apronda bekleyen özel uçak için harekete geçtiği belirtildi.

Uçağa gidecek yolcular ile beraberindeki eşyaların, terminalin girişinde X-Ray cihazından geçirilerek arandığı öğrenildi.

Kalkış için hazırlanan özel uçağı arayan görevlilerin herhangi bir bulguya rastlamadığı, ardından uçağın yola çıktığı kaydedildi.

Olay

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Kaşıkçı, 2 Ekim salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgide, Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Muhabir: İzzet Taşkıran