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Sürücülere 'kış lastiği' uyarısı

Kırklareli'nde polis ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için yarın başlayacak zorunlu kış lastiği uygulamasıyla ilgili sürücülere uyarılarda bulundu.

Özgün Tiran   | 30.11.2020
Sürücülere 'kış lastiği' uyarısı

Kırklareli

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, Edirne yolunda yaptığı genel trafik uygulamasında sürücü ve araçların belgelerini kontrol etti.

Ekipler, sürücülere, zorunlu kış lastiği uygulamasının yarın başlayacağını hatırlattı.

Sürücüleri araçlarına kış lastiği takmaları yönünde uyaran ekipler, kış lastiklerini takan sürücülere teşekkür etti.

Kurala uymayan sürücülere 776 lira ceza uygulanacak

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayarak, 1 Nisan 2021'de sona erecek.

Uygulama kapsamında, kış lastiği takmayan sürücülere 776 lira ceza yazılacak.

Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2021 itibarıyla güncellenecek.



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