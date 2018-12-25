İSTANBUL

Mülteciler Derneği, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerle ilgili sosyal medya ve kamuoyunda yanlış bilinen konulara açıklık getirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, mültecilerle ilgili sosyal medyada çıkan haberlerin büyük bir bölümünün doğruluktan uzak ve ırkçı bir dile sahip olduğu belirtilerek, asılsız haberlerle kamuoyunun yanıltılarak toplumun huzurunun bozulduğu aktarıldı.

Bu kapsamda Suriyelilerle ilgili çıkan asılsız haberlerin derlendiği, doğru bilgilerin yer aldığı bir çalışma yapıldığı kaydedilen açıklamada, Suriyelilerle ilgili doğru bilinen yanlışlar şöyle sıralandı:

- "Suriyeliler hastanede sıra beklemiyor" iddiası. Hastane poliklinik hizmetlerinde muayene öncelik sırası Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile belirlenmiştir. Bu genelgeye göre Suriyelilerin hastanelerde yasal önceliğinin olduğuna dair bir ifade bulunmamaktadır. Yasal öncelik acil vakalar, engelli hastalar, hamileler, hizmetteki askeri personel, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, 65 yaş üstü hastalar ile yedi yaşından küçük çocuklara verilmektedir. Hastalar Suriyeli oldukları için yasal öncelik kazanmazlar.

- "Suriyeliler su, elektrik ve doğalgaz faturası ödemiyor" iddiası. Sosyal medyada sık sık gündeme getirilen iddiada Suriyelilerin elektrik, su ve doğalgaz faturası ödemediği belirtiliyor. Bu iddiayı desteklemek için de bedelsiz olan bazı faturaların görselleri paylaşılıyor, bu görsellerde de faturalardaki "Kullanım miktarı düşük olduğundan dolayı faturalandırılmadığı" yazısı gizleniyor.

- Suriyeli üniversite öğrencilerinin 1200 lira burs aldığı iddiası doğru fakat 1200 liranın tamamının devlet tarafından karşılandığı ve devletin Türk vatandaşı öğrencilerden daha çok bir miktarı Suriyeli öğrencilere verdiği iddiası yanlış. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yapılan açıklamada, Suriyelilere verilen 1200 liralık bursun finansal kaynağının yüzde 85'i AB tarafından, geriye kalan yüzde 15'lik kısmın ise ulusal kaynaklardan karşılandığı belirtildi.

- "Suriyeliler 5 yıl sonra Türk vatandaşı olacak" iddiası. Türkiye'de bulunan Suriyeliler "geçici koruma" statüsüne sahiptir. Geçici koruma kapsamında olan kişiler ister 5 yıl ister daha fazla Türkiye'de kalsınlar bu yolla Türk vatandaşı olamaz. Geçici koruma altındakilerin evlilik yoluyla da Türk vatandaşı olma hakları yoktur.

- Suriyelilerin telefon parasının devlet tarafından ödeneceği iddiası, Göç İdaresinin telefon kartı ihalesine çıktığını duyurması üzerine oluşturulmuş uydurma bir haberdir. İlk kez bir gazete tarafından ortaya atılan iddia Göç İdaresinin açıklaması ile yalanlanmıştır. Göç İdaresi tarafından 'ankesörlü telefonlarda' kullanılmak üzere dağıtılacak olan telefon kartları Türkiye'de yaşayan Suriyeliler için değil, Geri Gönderme Merkezlerinde sınır dışı edilmek üzere bekleyen yabancılar içindir. Amaç bu kişilerin kendi konsoloslukları ve ülke makamlarıyla belge temini için görüşmelerinin sağlanarak haklarında yapılan sınır dışı işlemlerinin hızlanmasını sağlamaktır. Bu projenin finansörü AB üye ülkeleridir.

- "Suriyeliler devletten maaş alıyor" iddiası. Üzerinde AB logosu bulunan projelerin finansmanı, AB üyesi ülkeler tarafından karşılanmaktadır. Belirli şartları sağlayan Suriyeli mültecilere KIZILAYKART aracılığı ile nakit yardımı yapılmaktadır. Banka kartı özelliğine sahip olan KIZILAYKART ile mülteciler pos cihazlarını kullanarak harcama yapabilmektedirler. Suriyeliler Türk hükümetinden maaş almamaktadır.

- "Suriyeliler istediği üniversiteye sınavsız giriyor" iddiası. Üniversite konusunda Suriyeli öğrenciler için hiçbir ayrımcılık yapılmamaktadır. ABD vatandaşı olan bir öğrenci Türkiye'de hangi haklara sahipse, Suriyeli bir öğrenci de aynı haklara sahiptir. 160'dan fazla ülkeden 105 bin öğrenci ağırlayan Türkiye, yıllardır okumak isteyen tüm dünya öğrencilerine kapılarını açmaktadır. Türkiye’de üniversiteye gitmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler 'Türkiye Bursları', Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı veya yatay geçiş şartlarını sağlamadan üniversiteye giremezler. Bu konuda Suriyeli öğrencileri kapsayan ayrı bir düzenleme yoktur.

- "Suriyeliler arabaları için vergi ödemiyor" iddiası. Trafiğe kayıtlı olan tüm motorlu kara taşıtları Motorlu Taşıtlar Vergisine (MTV) tabidir.

- "Seçimlerde Suriyeliler de oy kullanacak" iddiası. Seçme ve seçilme hakkının kullanılabilmesi için ilk şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların seçimlerde oy kullanma hakkı yoktur.

- "TOKİ evleri Suriyelilere bedava verilecek" iddiası. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresinden (TOKİ) ev sahibi olmak için başvuru yapabilmenin ilk şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. TOKİ yabancılara ev satışı yapmamaktadır.

- "Suriyeliler devlet memuru olarak işe alınacak" iddiası. Devlet memuru olmanın ilk şartı Türk vatandaşı olmaktır. Buna göre yabancıların devlet memuru olma gibi bir hakları yoktur. İhtiyaç olması durumunda üniversiteler ve hastaneler başta olmak üzere belirli kurumlara yabancı uyruklu çalışan alınabilir. Fakat bu kişilerin çalışma statüsü 'devlet memuru' olarak değil 'sözleşmeli personel' olarak geçmektedir."

Muhabir: Mücahit Türetken