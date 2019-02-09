Suriyeli Türkmen genç, asker ocağına uğurlandı

Suriye'deki iç savaş nedeniyle sığındığı Hatay'da bir süre önce Türk vatandaşı olan Bayırbucak Türkmeni 21 yaşındaki genç, Türkiye'de vatani görevini yapacak olmanın gururunu yaşıyor.

Fotoğraf: AA/Erdal Türkoğlu

HATAY - ERDAL TÜRKOĞLU

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen ve Hatay'daki barınma merkezinde Türk vatandaşı olan Bayırbucak Türkmeni, vatani görevini yapmak için İzmir'deki birliğine uğurlandı.

Suriye'deki iç savaşın başlamasının ardından 6 yıl önce yaşadığı Bayırbucak Türkmen Bölgesi'nden ailesiyle Türkiye'ye gelen 21 yaşındaki Yaser Şertik, sığındıkları Yayladağı Barınma Merkezi'nde ailesiye yaptığı başvuru üzerine yaklaşık iki ay önce Türk vatandaşlığına kabul edildi.

Kimliğini almasının ardından e-devlet şifresiyle sisteme giren Şertik, askerlik çağrısı olduğunu gördü.

Bunun üzerine iki gün önce askerlik şubesine giderek işlemlerini tamamlayan Şertik, İzmir Gaziemir Ulaştırma Komutanlığındaki acemi birliğine teslim olmak için hazırlık yapıp yakınlarıyla vedalaştı.

Yaser Şertik, AA muhabirine, annesi, babası ve 5 kardeşiyle Türkiye'ye geldiğini, Yayladağı'ndaki kampta hayatlarını sürdürdüklerini söyledi.

Türk vatandaşlığına kabul edilmesiyle büyük mutluluk yaşadığını anlatan Şertik, "Kimliğimi aldıktan sonra e-devlet şifresiyle sistemime girdim. 1997 doğumlu ve daha küçük olanlardan Türk vatandaşlığı alanlar askerliğe çağrılacakmış. Vatani görev için e-devlette askerlik şubesine gitmem gerektiği yazısını gördüm. Büyük sevinçle şubeye giderek işlemlerimi yaptırdım. Görev yerim İzmir'e hemen gitmem gerektiğini öğrendim. Zaten vatanım olarak gördüğüm Türkiye'ye hizmet edeceğim için çok gururluyum." ifadesini kullandı.

Anne ve babasının da çok mutlu olduğunu belirten Şertik, bu onuru kendisine veren Türk devletine teşekkür ettiğini dile getirdi.

"Oğlum, Türkiye'ye hizmet için askerlik yapacak"

Oğlunun askere gitmesinin gururunu yaşayan baba Münir Şertik de haberi aldığında heyecandan uyuyamadığını anlattı.

Suriye'deyken Türkiye'yi her zaman ikinci vatan olarak gördüğünü vurgulayan baba Şertik, "Oğlum, Türkiye'ye hizmet için askerlik yapacak. Bu bizi çok mutlu etti. Suriyelilerden bizim bildiğimiz ilk kez biri askere çağrıldı, başka hiç duymamıştık. Bu şeref bize nasip oldu. Üç erkek evladım daha var onlar da bu vatana feda olsun. Beni de çağırsınlar ben de giderim. Dedelerimiz Çanakkale'de şehit oldu, bizler de Türkiye için şehit olmaya hazırız." diye konuştu.

Şertik'i uğurlamak için kampa gelen Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce ve kamp idarecileri, gence hayırlı teskereler dileyerek Türk bayrağı hediye etti.

Hediye edilen Türk bayrağını omzuna asarak kamptan ayrılan Şertik, ailesinin gözyaşları ve dualar arasında vatani görevini yapmak için İzmir'e uğurlandı.

Muhabir: Erdal Türkoğlu