Suriyeli Kürt öğrencilerin 'terörsüz vatan' özlemi

ŞANLIURFA - HALİL FİDAN

Suriye'de yaşadıkları bölgeler terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilen ve bu nedenle vatanlarına hasret büyümek zorunda kalan Kürt ailelerin çocukları, evlerine dönecekleri günün hayalini kuruyor.

Ülkelerindeki savaştan kaçarak geldikleri Türkiye'de çeşitli kentlerde misafir edilen Suriyeli çocuklar, eğitimlerine devam etmenin ve güven içinde olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Türkiye'nin en kalabalık kentleri arasında yer alan ve 500 binin üzerinde Suriyeli'ye ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da, yaklaşık 48 bin misafir öğrenci eğitimini sürdürüyor. Kentteki Suriyeli ailelerin çocukları, dil din, ırk ayrımı gözetilmeksizin farklı ilçe ve mahallelerde geleceğe hazırlandıkları eğitim yuvalarında, Türk yaşıtları gibi karne heyecanı yaşıyor.

Yaşadıkları bölgeler terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilen ve bu yüzden ülkelerine hasret büyüyen Kürt çocuklar, hayallerinde yaşattıkları vatanlarına en kısa sürede kavuşmak için dua ediyor.

Merkez Haliliye ilçesindeki bir geçici eğitim merkezinde okuluna devam eden Kürt öğrencilerden Kusay Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaşın başlaması üzerine ailesiyle Haseke'ye bağlı Kamışlı bölgesinden Türkiye'ye geldiklerini ve oradaki baskılar nedeniyle geri dönemediklerini söyledi.

"Ülkemde öğretmenlik yapmak istiyorum"

Yaklaşık 8 yıldır burada olduklarını anlatan Hasan, şöyle devam etti:

"Uzun yıllardır buradayım ve artık yabancılık hissetmiyorum. Çünkü burada bize çok iyi davranıyorlar. Herhangi bir sıkıntımız yok. Kürtçe, Arapça ve Türkçe konuşabiliyorum, o yüzden iletişim anlamında da problem yaşamıyorum. Şu anda 9. sınıfa gidiyorum ve derslerim çok iyi. Yarıyıl tatiline çıkacağım için mutluyum. Türkiye çok güzel, burada çok iyi ağırlandık. İnşallah Suriye'de savaş ve baskılar biter ve her şey yoluna girer, biz de evimize döneriz. Akrabalarım, yakınlarım orada, çatışmalar olmasa da Kamışlı güvenli değil, eğer güvenli olsaydı burada olmazdık. Hemen ülkemize dönerdik. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum ve ülkemde mesleğimi yapmayı hayal ediyorum. Oradaki sıkıntılar devam ederse gidemeyiz."

"İnsanın memleketi gibisi yok"

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Halep'e bağlı Aynularab (Kobani) ilçesinden gelen Kürt öğrenci Ayser Bozan da 6 yaşından itibaren Türkiye'de olduğunu ve 11 yaşına girdiğini dile getirdi.

Oradan göç ettiklerinde yaşının küçük olmasından dolayı vatanını yeterince hatırlayamadığını vurgulayan Bozan, "O günleri pek hatırlamıyorum sadece ailemin anlattıklarından biliyorum. Burada mutluyuz, okula gidebiliyoruz, insanlar bize çok iyi davranıyor. Hayatımızdan memnunuz ama insan vatanını özlüyor. Eğer orada kötü günler sona ererse Kobani'ye döneriz, burası güzel ama insanın memleketi gibisi yok. Burada eğitimimi en güzel şekilde alıp büyüyünce doktor olmak istiyorum. Suriye'de güzel bir yaşam sürmeyi hayal ediyorum." dedi.

Suriyeli Arap öğrencilerden Ahmet el-Ceddan ise okulunu ve arkadaşlarını çok sevdiğini ifade ederek, yarı yıl tatiline çıkacak olmaktan duyduğu memnuniyeti kaydetti.