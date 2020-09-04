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Suriye sınırındaki orman yangını 4 gündür sürüyor

Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında 4 gün önce çıkan orman yangını devam ediyor.

Mehmet Toktaş   | 04.09.2020
Suriye sınırındaki orman yangını 4 gündür sürüyor

Hatay

Çabala Mahallesi Kekeç mevkisi karşısındaki Türkmendağı bölgesinde 4 gün önce çıkan orman yangını tek noktada sürüyor. 

Sınır hattı yakınlarındaki yangına, Suriye tarafından herhangi bir müdahale yapılmazken, alevler zaman zaman Türkiye sınırını da tehdit ediyor.

Yangın nedeniyle Yayladağı ilçe merkezi ve kırsalını dumanlar kaplarken, alevlerin Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşılık yangın söndürme ekiplerinin bölgedeki bekleyişi sürüyor.

Yangınların, Esed rejiminin bölgeye yönelik saldırıları sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

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