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Türkiye

Suriye sınırında orman yangını

Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalının Türkiye sınırına yakın bölgesinde orman yangını çıktı.

Mehmet Toktaş   | 31.07.2019
Suriye sınırında orman yangını

Hatay

Esed rejimine bağlı birliklerin Cebel Ekrad (Kürtdağı) bölgesinde bulunan yerleşim yerlerine havadan ve karadan düzenlediği saldırılar sonrası iki noktada orman yangını başladı.

Türkiye sınırına yaklaşık 5 kilometre mesafedeki yangına çatışmalar nedeniyle herhangi bir müdahalenin yapılamadığı öğrenilirken, yangının şu an için Türkiye tarafına sıçrama ihtimalinin bulunmadığı kaydedildi.

Ayrıca bölgeden yükselen duman Yayladağı ilçesi sınır mahallelerinden görülürken, bölgeden silah ve patlama sesleri de duyuluyor.

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