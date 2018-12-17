Suriye sınırında Mehmetçik'e destek

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde vatandaşlar, Fırat Nehri'nin doğusuna olası askeri harekata destek vermek için ellerinde Türk bayrağı ile yürüdü.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde vatandaşlar ellerinde Türk bayrağı ile yürüyerek Fırat Nehri'nin doğusuna olası askeri harekata destek verdi.

İlçenin sınıra sıfır noktasında toplanan yaklaşık 50 kişilik grup, sınır hattına doğru ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık 100 metre yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Zahide Tepedelen, sınırın karşı tarafında terör örgütü mensuplarını görmek istemediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat Nehri'nin doğusunda askeri harekat düzenleneceğini açıklamasından duydukları memnuniyeti dile getiren Tepedelen, "Harekat ile misafirimiz olan Suriyelilerin ülkelerine dönecek olmasının da sevincini yaşıyoruz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından dua eden grup daha sonra bölgeden ayrıldı.

Muhabir: Rauf Maltaş