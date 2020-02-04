Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor
Türk Silahlı Kuvvetleri, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), obüs ve tankların yer aldığı askeri konvoyu sınır birliklerine sevk etti.
Hatay
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), obüs ve tankların yer aldığı askeri konvoyu sınır birliklerine sevk etti.
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Askeri araçlar alınan güvenlik önlemleriyle sınır birliklerine yönlendirildi.
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